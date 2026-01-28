Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал вопрос о потерях в ходе СВО Минобороны - РИА Новости, 28.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 28.01.2026 (обновлено: 13:10 28.01.2026)
Песков переадресовал вопрос о потерях в ходе СВО Минобороны
Песков переадресовал вопрос о потерях в ходе СВО Минобороны - РИА Новости, 28.01.2026
Песков переадресовал вопрос о потерях в ходе СВО Минобороны
Только Минобороны России может давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
россия, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Песков переадресовал вопрос о потерях в ходе СВО Минобороны

Песков: только Минобороны может давать информацию о потерях в ходе СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Только Минобороны России может давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной войны операции. Они, и только они", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос знакомы ли в Кремле с докладом Центра стратегических и международных исследований США о потерях России в ходе СВО. ​
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
