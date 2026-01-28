https://ria.ru/20260128/peskov-2070751225.html
Песков переадресовал вопрос о потерях в ходе СВО Минобороны
Песков переадресовал вопрос о потерях в ходе СВО Минобороны
Только Минобороны России может давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
