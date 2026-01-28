Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как развиваются отношения России и Сирии
13:06 28.01.2026
Песков рассказал, как развиваются отношения России и Сирии
Песков рассказал, как развиваются отношения России и Сирии
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Отношения России с Сирией активно развиваются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Активно развиваются взаимоотношения с Сирийской Арабской Республикой", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии
