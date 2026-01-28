https://ria.ru/20260128/peskov-2070750438.html
Песков рассказал, как развиваются отношения России и Сирии
Песков рассказал, как развиваются отношения России и Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Песков рассказал, как развиваются отношения России и Сирии
Отношения России с Сирией активно развиваются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
Песков рассказал, как развиваются отношения России и Сирии
Песков: отношения России с Сирией активно развиваются