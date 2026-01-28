https://ria.ru/20260128/peskov-2070749711.html
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.01.2026
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:06:00+03:00
2026-01-28T13:06:00+03:00
2026-01-28T14:11:00+03:00
россия
украина
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260128/peskov-2070751136.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, дмитрий песков
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков
Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков
Песков: прогресс переговоров по Украине зависит от конструктивизма собеседников
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия
продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорном процессе, с точки зрения Кремля.
В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.