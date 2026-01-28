Россия открыта для переговоров по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия открыта для переговорного процесса по Украине, прогресс будет зависеть от конструктивизма собеседников Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в переговорном процессе, с точки зрения Кремля.

В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.