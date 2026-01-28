В Перми задержали оператора узла связи онлайн-аферистов

Уточняется, что в квартире у оператора узла связи полицейские изъяли три сим-бокса на 32 слота, 542 сим-карты, 32 антенны, маршрутизаторы и другие предметы. Юноше избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.