В Перми задержали оператора узла связи онлайн-аферистов
В Перми задержали оператора узла связи онлайн-аферистов - РИА Новости, 28.01.2026
В Перми задержали оператора узла связи онлайн-аферистов
Оператора узла связи онлайн-аферистов задержали в Перми, у него изъяли оборудование для обзвона по всей России и более 500 сим-карт, возбуждено дело, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости.
Оператора узла связи онлайн-аферистов задержали в Перми, у него изъяли оборудование для обзвона по всей России и более 500 сим-карт, возбуждено дело, сообщает
краевое ГУ МВД.
По данным ведомства, 19-летний юноша из Ростовской области
с помощью мессенджера нашел работу. В декабре "работодатель" отправил его в Пермь
. Там молодой человек по указанию куратора арендовал квартиру, в которой разместил предоставленный нанимателем узел связи: сим-боксы с сим-картами различных операторов связи, оформленными на подставных лиц. Оборудование использовалось мошенниками для массового обзвона "жертв" в разных регионах России
. Каждые семь дней юноша переезжал на новую квартиру, выполняя требование "работодателя". За работу еженедельно он получал на криптокошелёк 400 долларов.
"Пермская полиция задержала жителя Ростовской области, обслуживавшего узел связи онлайн-аферистов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции")", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в квартире у оператора узла связи полицейские изъяли три сим-бокса на 32 слота, 542 сим-карты, 32 антенны, маршрутизаторы и другие предметы. Юноше избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.