Белоусов примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа
16:17 28.01.2026 (обновлено: 16:28 28.01.2026)
Белоусов примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа
Белоусов примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, вице-премьер РФ Александр Новак и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев примут участие в переговорах президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина с президентом Сирии на переходный период аш-Шараа пройдут в среду.
В Кремле перед началом встречи присутствуют замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, вице-премьер РФ Александр Новак, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр строительства Ирек Файзуллин.
Также в переговорах ожидается участие начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова, возглавившего ранее российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби.
Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии
Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии
Россия Сирия В мире Владимир Путин Андрей Белоусов Александр Новак
 
 
