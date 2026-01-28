Белоусов примет участие в переговорах Путина и аш-Шараа

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, вице-премьер РФ Александр Новак и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев примут участие в переговорах президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.