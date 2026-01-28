СМИ: Швеция ведет переговоры с несколькими странами "ядерном зонтике"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью их "ядерного зонтика", пишет газета Telegraph.
"Сейчас мы ведем переговоры как с Францией, так и с Великобританией. Они пока не очень конкретны, и французское ядерное оружие - исключительно французское изобретение, но Франция также демонстрирует открытость к обсуждениям с другими странами", - цитирует газета Кристерссона.
При этом Кристерссон добавил, что Швеция на данный момент не видит необходимости в размещении ядерного оружия на своей территории.
Представитель правительства Великобритании подтвердил газете, что премьер-министр Кир Стармер обсуждал с Кристерссоном предложение о "ядерном зонтике".
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США, отметив важность американского "ядерного зонтика" для Европы.
