СМИ: Швеция ведет переговоры с несколькими странами "ядерном зонтике"
06:05 28.01.2026
СМИ: Швеция ведет переговоры с несколькими странами "ядерном зонтике"
в мире
великобритания
франция
швеция
ульф кристерссон
кир стармер
марк рютте
нато
в мире, великобритания, франция, швеция, ульф кристерссон, кир стармер, марк рютте, нато, европарламент, евросоюз
В мире, Великобритания, Франция, Швеция, Ульф Кристерссон, Кир Стармер, Марк Рютте, НАТО, Европарламент, Евросоюз
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью их "ядерного зонтика", пишет газета Telegraph.
"Сейчас мы ведем переговоры как с Францией, так и с Великобританией. Они пока не очень конкретны, и французское ядерное оружие - исключительно французское изобретение, но Франция также демонстрирует открытость к обсуждениям с другими странами", - цитирует газета Кристерссона.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС
27 февраля 2025, 13:10
При этом Кристерссон добавил, что Швеция на данный момент не видит необходимости в размещении ядерного оружия на своей территории.
Представитель правительства Великобритании подтвердил газете, что премьер-министр Кир Стармер обсуждал с Кристерссоном предложение о "ядерном зонтике".
Газета отмечает, что как участник НАТО Швеция уже обладает защитой в виде ядерного оружия других государств-членов альянса, однако желание заручиться помощью Великобритании и Франции говорит о надежде королевства на снижение зависимости от ядерного оружия США.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США, отметив важность американского "ядерного зонтика" для Европы.
флаг Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Французский посол рассказал детали об идеи Макрона о ядерном зонтике
24 июня 2025, 20:37
 
