Пентагон отказался комментировать полет своего дрона у границ Ирана
Пентагон отказался комментировать полет своего дрона у границ Ирана - РИА Новости, 28.01.2026
Пентагон отказался комментировать полет своего дрона у границ Ирана
Министерство войны США отказалось комментировать РИА Новости полет своего разведывательного дрона вблизи границ Ирана на фоне растущей напряженности в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:29:00+03:00
2026-01-28T18:29:00+03:00
2026-01-28T18:35:00+03:00
Пентагон отказался комментировать полет своего дрона у границ Ирана
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Министерство войны США отказалось комментировать РИА Новости полет своего разведывательного дрона вблизи границ Ирана на фоне растущей напряженности в отношениях между странами.
Ранее в среду РИА Новости установило на основе анализа полётных данных, что американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton производства Northrop Grumman уже более 15 часов осуществляет наблюдение над Персидским и Оманским заливами вблизи границы с Ираном, вылетев из Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Мы не можем предложить никаких комментариев (по данному вопросу – ред.)", - написал представитель Пентагона в ответ на запрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
написал в соцсети Truth Social в среду, что американская "армада" быстро направляется к Ирану
и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране
в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.