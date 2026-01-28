Пентагон отказался комментировать полет своего дрона у границ Ирана

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Министерство войны США отказалось комментировать РИА Новости полет своего разведывательного дрона вблизи границ Ирана на фоне растущей напряженности в отношениях между странами.

Ранее в среду РИА Новости установило на основе анализа полётных данных, что американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton производства Northrop Grumman уже более 15 часов осуществляет наблюдение над Персидским и Оманским заливами вблизи границы с Ираном, вылетев из Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Мы не можем предложить никаких комментариев (по данному вопросу – ред.)", - написал представитель Пентагона в ответ на запрос РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в среду, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.