Доцент рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 28.01.2026
02:19 28.01.2026
Доцент рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году
Доцент рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году
Пенсию по старости в 2026 году смогут получить россияне, которые достигли пенсионного возраста - 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, а также наработали стаж РИА Новости, 28.01.2026
2026
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пенсию по старости в 2026 году смогут получить россияне, которые достигли пенсионного возраста - 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, а также наработали стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"На пенсию смогут выйти женщины 1967 года рождения, достигшие возраста 59 лет, и мужчины 1962 года рождения, достигшие возраста 64 года. При этом необходимо соблюсти следующие условия: наличие трудового стажа не менее 15 лет и не менее 30 заработанных ИПК (пенсионных баллов)", - сказала Иванова-Швец.
Она отметила, что этот год является переходным для полной реализации пенсионной реформы в России.
Ранее в Социальном фонде России сообщили РИА Новости, что 1,5 миллиона россиян могут выйти на пенсию в 2026 году, сведения о них уже подготовлены фондом для беззаявительного назначения выплат.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
26 января, 03:18
 
