Доцент рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пенсию по старости в 2026 году смогут получить россияне, которые достигли пенсионного возраста - 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, а также наработали стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.