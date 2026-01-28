Рейтинг@Mail.ru
05:14 28.01.2026 (обновлено: 05:29 28.01.2026)
В ГД предложили обеспечить зубное протезирование всех пенсионеров
В ГД предложили обеспечить зубное протезирование всех пенсионеров
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил обеспечить бесплатным зубным протезированием всех россиян пенсионного и... РИА Новости, 28.01.2026
общество, россия, госдума рф, сергей миронов
В ГД предложили обеспечить зубное протезирование всех пенсионеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил обеспечить бесплатным зубным протезированием всех россиян пенсионного и предпенсионного возраста в рамках базовой программы ОМС.
Соответствующие поправки в закон "Об обязательном медицинском страховании" будут внесены на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Данный законопроект направлен на установление дополнительной социальной гарантии для граждан предпенсионного возраста – права на бесплатное зубное протезирование (изготовление и ремонт зубных протезов) по всей территории Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что подавляющее большинство граждан преклонного возраста сталкиваются с проблемами с зубами, а их состояние имеет прямое влияние на здоровье, и возрастные изменения или неудовлетворительное состояние зубных протезов приводят к ухудшению питания, заболеваниям пищеварительной системы, снижению социальной активности и сокращению продолжительности здоровой жизни.
"Последствия могут быть самые серьёзные, и чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, надо ставить или ремонтировать зубные протезы… Средства на платную стоматологию есть далеко не у всех, а в рамках ОМС этого не делают. Бесплатно такие услуги оказывают только в рамках специальных социальных программ для льготников и не во всех регионах", – добавил политик.
По его словам, нужно сделать так, чтобы в рамках базовой программы ОМС все граждане пенсионного и предпенсионного возраста смогли бесплатно ставить и ремонтировать зубные протезы по всей России.
"Принятие законопроекта позволит устранить региональные различия и установит единый общероссийский социальный стандарт", - подытожил Миронов.
