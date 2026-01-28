Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как будет спасать свой бизнес
09:06 28.01.2026 (обновлено: 18:27 28.01.2026)
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как будет спасать свой бизнес
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как будет спасать свой бизнес
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, как будет спасать свой бизнес

Владелец пекарни "Машенька" Дмитрий Максимов во время интервью агентству РИА Новости
Владелец пекарни "Машенька" Дмитрий Максимов во время интервью агентству РИА Новости
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пекарня "Машенька", которая еще в середине января планировала закрывать свои точки в Подмосковье, выбрала среди мер правительства подходящую ей - планирует поднять своим сотрудникам зарплаты, в результате чего рассчитывает воспользоваться освобождением от уплаты НДС, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни Денис Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В середине января он сообщил о планах закрыть бизнес из-за его нерентабельности. На этом фоне российские власти предложили различные варианты, как малый бизнес в текущих условиях может получить льготы.
Пекарня Машенька в поселке Красково Московской области
Владелец пекарни "Машенька" поднимет цены на продукцию
24 декабря 2025, 06:17
24 декабря 2025, 06:17
"У нас был план до прямой линии с президентом, но, конечно, менее радужный. После прямой линии те меры поддержки, которые озвучил Максим Геннадьевич Решетников (глава Минэкономразвития РФ - ред.) на заседании правительства, вселяют в нас надежду, мы ждем их скорейшего законодательного закрепления, чтобы я и все мои коллеги, малые предприятия, смогли ими воспользоваться", - говорит предприниматель.

Какие есть налоговые льготы

Сейчас основная налоговая льгота для малого бизнеса – это право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок, рассказал РИА Новости налоговый адвокат Андрей Костин.
В 2026 году лимит для автоматического освобождения от НДС составляет 20 миллионов рублей дохода за предыдущий год, если же бизнес получает больше, то у него могут применяться пониженные ставки НДС - 5% (при доходе до 272 миллионов) и 7% (при доходе до 490 миллионов).
При этом сфера общественного питания, к которой относится и пекарня "Машенька", может воспользоваться освобождением от уплаты НДС при условии выплаты заработной платы на уровне средней по отрасли. Кроме того, компании из этой отрасли могут получить льготную ставку по страховым взносам в 15%, так как общепит относится к приоритетной отрасли экономики предложения.
Президент РФ Владимир Путин
Путин на совещании с правительством вспомнил о пекарне "Машенька"
21 января, 20:11
21 января, 20:11

Что выбрала "Машенька"

Пекарня столкнулась с тем, что не попадает под освобождение от НДС из-за более низких зарплат, чем в среднем в отрасли в своем регионе.
Максимов делает ставку на планы властей ввести переходный период по налоговым изменениям для малого бизнеса. В середине января на совещании у президента России обсуждалась возможность при предоставлении льгот малому бизнесу в текущем году учитывать не итоги 2025 года, а первого квартала текущего года.
"Сейчас мы должны соответствовать определенным критериям, один из которых, самый больной для нас - это достаточно высокая средняя зарплата по нашей отрасли по региону. Со следующего года мы можем использовать такую льготу, как освобождение от уплаты НДС. Те меры, которые были озвучены на заседании правительства, они позволяют надеяться, что уже со второго квартала текущего года нам будет доступна эта льгота. И мы ей воспользуемся", - отметил бизнесмен.
Максимов рассказал, что менять ОКВЭД, что позволило бы ему получить льготный тарифу страховых взносов в 7,6%, не планирует. "Мы останемся в этой сфере деятельности. Основной ОКВЭД останется прежним", - говорит бизнесмен.
Максим Решетников
Глава МЭР рассказал, как владелец пекарни "Машенька" может снизить издержки
21 января, 20:23
21 января, 20:23
 
