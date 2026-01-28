Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья
03:23 28.01.2026 (обновлено: 03:24 28.01.2026)
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья - РИА Новости, 28.01.2026
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья
Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец... РИА Новости, 28.01.2026
московская область (подмосковье), россия, владимир путин
Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья

РИА Новости: владелец пекарни "Машенька" допустил открытие новых пекарен

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька"
Пекарня Машенька - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пекарня "Машенька". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов.
"Мы собираемся развиваться. Все равно об этом думаешь, все равно ищешь новые локации, смотришь, где какое место появляется, следишь за новинками по оборудованию — это уже процесс, который остановить тяжело. Если набрать команду, то мы готовы масштабироваться хоть по всей стране", - ответил он на вопрос о возможности открыть пекарни и в других регионах.
"Но я не хочу делать слишком широкие шаги, я люблю двигаться ступенчато - когда ты уверенно сделал шаг и на одну ногу оперся, тогда уже можно делать другой шаг. А размахнуться, чтобы потом не справиться с задачей - так я не хотел бы поступать", - добавил Максимов.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
Подмосковная пекарня Машенька - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Владелец "Машеньки" рассказал о росте интереса к работе в пекарне
Московская область (Подмосковье)РоссияВладимир Путин
 
 
