Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья - РИА Новости, 28.01.2026
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья
Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец... РИА Новости, 28.01.2026
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
московская область (подмосковье)
россия
Владелец "Машеньки" рассказал об открытии пекарен за пределами Подмосковья
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пекарня "Машенька" готова открывать новые точки за пределами Подмосковья, если получится найти подходящую команду, рассказал в интервью РИА Новости владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов.
"Мы собираемся развиваться. Все равно об этом думаешь, все равно ищешь новые локации, смотришь, где какое место появляется, следишь за новинками по оборудованию — это уже процесс, который остановить тяжело. Если набрать команду, то мы готовы масштабироваться хоть по всей стране", - ответил он на вопрос о возможности открыть пекарни и в других регионах.
"Но я не хочу делать слишком широкие шаги, я люблю двигаться ступенчато - когда ты уверенно сделал шаг и на одну ногу оперся, тогда уже можно делать другой шаг. А размахнуться, чтобы потом не справиться с задачей - так я не хотел бы поступать", - добавил Максимов.
