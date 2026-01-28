В Парагвае открыли памятник Юрию Гагарину

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыт в столице Парагвая Асунсьоне при поддержке посольства России, сообщило РИА Новости российское диппредставительство и директор Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн, присутствовавшая на мероприятии.
«
"Сегодня на берегу реки Парагвай состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность", - сообщила Оюн.
В Москве открыли памятник создателям "Семнадцати мгновений весны"
18 декабря 2025, 11:47
В свою очередь, посол РФ в Парагвае Александр Писарев напомнил, что уже через три месяца весь мир будет отмечать 65-летие первого полёта человека в космос - этот день был провозглашен ООН Международным Днём космонавтики.
«
"Открывая памятник Юрию Гагарину в этот день, накануне праздника, мы отдаём дань уважения подвигу, который навсегда изменил ход истории. Сегодня мы благодарим Юрия Алексеевича Гагарина за его подвиг и всегда помним: именно мужество и труд ведут человечество вперед", - сказал Писарев во время церемонии открытия памятника. Его слова приводит для РИА Новости посольство.
Писарев также напомнил, что в мае прошлого года при поддержке посольства Парагвая в Москве был установлен памятник выдающемуся парагвайскому композитору Хосе Асунсьону Флоресу, создателю музыкального жанра гуарания, который был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Этот памятник стал символом признания вклада Парагвая в мировую культуру.
На церемонии открытия памятника присутствовали также послы Бразилии, Индии, Ливана, Доминиканы, а также советник посольства Уругвая.
В культурном центре в Париже открыли памятник Пушкину
20 ноября 2025, 15:15