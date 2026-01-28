Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/otoplenie-2070680845.html
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление - РИА Новости, 28.01.2026
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление
Коммунальные платежи за отопление можно вернуть, если температура в квартире держится ниже 18 градусов - эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T05:06:00+03:00
2026-01-28T05:06:00+03:00
жкх
россия
ольга дайнеко
моифинансы.рф
тсж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49724/19/497241987_0:223:3928:2433_1920x0_80_0_0_ccd56c8a74c3685a1ffb4f9c814ea89f.jpg
https://ria.ru/20260124/otoplenie-2070013741.html
https://ria.ru/20251226/dolgi-za-zhkkh-2064911751.html
https://realty.ria.ru/20251225/uslugi-2064424917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49724/19/497241987_194:0:3735:2656_1920x0_80_0_0_eca3c4615cabd9acd90ec8b5be3eb6f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, ольга дайнеко, моифинансы.рф, тсж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
ЖКХ, Россия, Ольга Дайнеко, Моифинансы.рф, ТСЖ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отопление

РИА Новости: деньги за отопление можно вернуть, если в квартире холодно

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкОплата коммунальных платежей
Оплата коммунальных платежей - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Оплата коммунальных платежей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Коммунальные платежи за отопление можно вернуть, если температура в квартире держится ниже 18 градусов - эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, как это сделать.
"По закону при отоплении жилых помещений должна обеспечиваться оптимальная температура в соответствии с нормативами: не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах – не ниже +20 градусов. А если за бортом -31 и ниже, то в квартире должно быть +20 градусов и +22 градуса - в угловых комнатах", - рассказала Дайнеко.
Батарея - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление
24 января, 04:41
Перебои с теплом допускаются, но они ограничены по времени: не более 24 часов в месяц суммарно и не более 16 часов - одновременно. "Если отключение тепла длится дольше допустимого или жильцы систематически мерзнут из-за слабой подачи тепла - это не только повод для устранения нарушений температурного режима, но и для перерасчета услуг за отопление", - сообщила эксперт.
Когда в квартире или доме холодно, жильцам следует обратиться с заявкой-жалобой в обслуживающую организацию.
"Если жалоба подается устно, например по телефону, выясните у диспетчера номер заявки, запишите время звонка и кто его принял. При необходимости это позволит подтвердить факт обращения в обслуживающую организацию и срок реагирования на жалобу", - советует эксперт.
После регистрации жалобы для фиксации и устранения нарушений в квартиру или дом должны прийти представители обслуживающей организации. Они должны осмотреть системы отопления и зафиксировать показатели температуры воздуха в жилом помещении, а также температуру радиаторов отопления и другие значимые обстоятельства. Все показатели должны быть зафиксированы в акте, копию которого прибывшие сотрудники должны передать жильцам. Именно этот документ позволит получить перерасчет платы за теплоэнергию.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Задолженность по ЖКХ: как узнать долг, оплатить и избежать последствий
26 декабря 2025, 15:34
"При выявлении нарушений относительно подачи тепла перерасчет должен быть произведен в следующем месяце автоматически, однако на практике такое происходит не всегда. Поэтому потребителю лучше обратиться за перерасчетом самостоятельно", – заявила Дайнеко. Заявление о перерасчете подается в УК, ТСЖ или поставщику тепла напрямую, в зависимости от договора, заключенного с потребителем. В заявлении нужно изложить суть выявленных нарушений, их длительность, а также приложить акт обследования теплосетей.
"Если проблема не устраняется, а при выявленных нарушениях перерасчет не производится, нужно подать претензию в адрес исполнителя. Если претензия также будет проигнорирована или ответ не устроит потребителя, это повод обратиться с жалобой в департамент государственного жилищного и строительного надзора по месту жительства ("жилинспекцию"), прокуратуру и Роспотребнадзор", - заявила она.
Для подачи обращений и жалоб можно использовать автоматизированные сервисы портала "Госуслуги". Также у потребителя есть право требовать устранения нарушений через суд, напомнила эксперт.
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Авито": спрос на услуги по отоплению вырос в России в три раза
25 декабря 2025, 03:00
 
ЖКХРоссияОльга ДайнекоМоифинансы.рфТСЖФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала