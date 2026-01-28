Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит Генпрокуратуру РФ разобраться в гибели матери в Бурятии от отравления угарным газом генератора, который она запустила, чтобы обогреть дом, а также провести проверку деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений.

Соответствующее обращение в адрес генерального прокурора РФ Александра Гуцана имеется в распоряжении РИА Новости.

Мать троих детей погибла в Иволгинском районе Бурятии от отравления угарным газом от генератора, который она запустила, чтобы обогреть дом, сообщала 27 января пресс-служба районной администрации. Там уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются, проверку организовали уполномоченная по правам детей в Бурятии Вероника Штыкина, а также прокуратура республики.

"Просим вас, уважаемый Александр Владимирович, разобраться в сложившейся ситуации и провести проверку деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - сказано в документе.

Парламентарий добавила, что отключения тепла и света в настоящее время происходят в разных регионах страны. По ее мнению, когда речь идет о зиме, о семьях с детьми, тем более многодетных, отключение жизнеобеспечивающих ресурсов недопустимо.