https://ria.ru/20260128/ostanin-2070798855.html
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии - РИА Новости, 28.01.2026
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит Генпрокуратуру РФ разобраться в гибели матери в Бурятии... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:17:00+03:00
2026-01-28T16:17:00+03:00
2026-01-28T16:17:00+03:00
происшествия
республика бурятия
иволгинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://ria.ru/20251217/burjatija-2062541495.html
https://ria.ru/20260113/burjatija-2067612034.html
республика бурятия
иволгинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, иволгинский район
Происшествия, Республика Бурятия, Иволгинский район
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии
Останина просит ГП разобраться в гибели матери в Бурятии от отравления газом
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит Генпрокуратуру РФ разобраться в гибели матери в Бурятии от отравления угарным газом генератора, который она запустила, чтобы обогреть дом, а также провести проверку деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений.
Соответствующее обращение в адрес генерального прокурора РФ Александра Гуцана имеется в распоряжении РИА Новости.
Мать троих детей погибла в Иволгинском районе Бурятии
от отравления угарным газом от генератора, который она запустила, чтобы обогреть дом, сообщала 27 января пресс-служба районной администрации. Там уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются, проверку организовали уполномоченная по правам детей в Бурятии Вероника Штыкина, а также прокуратура республики.
"Просим вас, уважаемый Александр Владимирович, разобраться в сложившейся ситуации и провести проверку деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - сказано в документе.
Парламентарий добавила, что отключения тепла и света в настоящее время происходят в разных регионах страны. По ее мнению, когда речь идет о зиме, о семьях с детьми, тем более многодетных, отключение жизнеобеспечивающих ресурсов недопустимо.
"Это уже второй подобный случай в республике за последние два месяца. В декабре 2025 года от угарного газа погибли родители семерых детей вместе с одним из младенцев. Электричество в доме было отключено из-за долга за электроэнергию. В морозы около -15 градусов люди были вынуждены включить дизель-генератор", - отмечается в обращении.