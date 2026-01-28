Рейтинг@Mail.ru
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ostanin-2070798855.html
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии - РИА Новости, 28.01.2026
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит Генпрокуратуру РФ разобраться в гибели матери в Бурятии... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:17:00+03:00
2026-01-28T16:17:00+03:00
происшествия
республика бурятия
иволгинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://ria.ru/20251217/burjatija-2062541495.html
https://ria.ru/20260113/burjatija-2067612034.html
республика бурятия
иволгинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, иволгинский район
Происшествия, Республика Бурятия, Иволгинский район
Останина попросила Генпрокуратуру разобраться в гибели матери в Бурятии

Останина просит ГП разобраться в гибели матери в Бурятии от отравления газом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит Генпрокуратуру РФ разобраться в гибели матери в Бурятии от отравления угарным газом генератора, который она запустила, чтобы обогреть дом, а также провести проверку деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений.
Соответствующее обращение в адрес генерального прокурора РФ Александра Гуцана имеется в распоряжении РИА Новости.
Дизельный генератор, обогревавший дом в СНТ в Бурятии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек
17 декабря 2025, 08:31
Мать троих детей погибла в Иволгинском районе Бурятии от отравления угарным газом от генератора, который она запустила, чтобы обогреть дом, сообщала 27 января пресс-служба районной администрации. Там уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются, проверку организовали уполномоченная по правам детей в Бурятии Вероника Штыкина, а также прокуратура республики.
"Просим вас, уважаемый Александр Владимирович, разобраться в сложившейся ситуации и провести проверку деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - сказано в документе.
Парламентарий добавила, что отключения тепла и света в настоящее время происходят в разных регионах страны. По ее мнению, когда речь идет о зиме, о семьях с детьми, тем более многодетных, отключение жизнеобеспечивающих ресурсов недопустимо.
"Это уже второй подобный случай в республике за последние два месяца. В декабре 2025 года от угарного газа погибли родители семерых детей вместе с одним из младенцев. Электричество в доме было отключено из-за долга за электроэнергию. В морозы около -15 градусов люди были вынуждены включить дизель-генератор", - отмечается в обращении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Бурятии экс-главврача больницы будут судить за подмену образца крови
13 января, 15:12
 
ПроисшествияРеспублика БурятияИволгинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала