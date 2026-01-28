https://ria.ru/20260128/osadki-2070687814.html
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков - РИА Новости, 28.01.2026
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков
До половины месячной нормы осадков выпало местами в столичном регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:12:00+03:00
московская область (подмосковье)
кашира
серпухов
евгений тишковец
новый год
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков
РИА Новости: в Москве за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков