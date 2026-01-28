Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков - РИА Новости, 28.01.2026
07:12 28.01.2026
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков
московская область (подмосковье)
кашира
серпухов
евгений тишковец
новый год
московская область (подмосковье)
кашира
серпухов
московская область (подмосковье), кашира, серпухов, евгений тишковец, новый год
Московская область (Подмосковье), Кашира, Серпухов, Евгений Тишковец, Новый год
Синоптик рассказал о выпавшей в Московском регионе норме осадков

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. До половины месячной нормы осадков выпало местами в столичном регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки на опорной московской метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 10 миллиметров осадков, столько же в Тушино, на Балчуге 11 миллиметров, что составляет 20% месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье местами на юге выпала половина месячного объема осадков: больше всего снега выпало в Кашире (20 миллиметров), Черустях (15 миллиметров, норма 42 миллиметра), Серпухове (15 миллиметров, норма 39 миллиметров) Коломне (14 миллиметров, норма 41 миллиметр), Волоколамске (12 миллиметров, норма 41 миллиметр), Наро-Фоминске (11 миллиметров, норма 44 миллиметра).
Московская область (Подмосковье)КашираСерпуховЕвгений ТишковецНовый год
 
 
