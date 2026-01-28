Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
15:28 28.01.2026
Украина не вернет деньги, которые ЕС хочет дать ей в кредит, уверен Орбан
Украина не вернет деньги, которые ЕС хочет дать ей в кредит, уверен Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не вернет миллиарды евро, которые страны ЕС хотят дать ей в кредит. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:28:00+03:00
2026-01-28T15:28:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
евросоюз
facebook
санкции в отношении россии
украина
венгрия
европа
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз, Facebook, Санкции в отношении России
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не вернет миллиарды евро, которые страны ЕС хотят дать ей в кредит.
"По моим подсчетам, Европа уже отправила на Украину 195 миллиардов евро. И решили отправить еще 90 миллиардов евро. У ЕС нет денег, он взял кредит и дал этот кредит украинцам, чтобы они его возвратили. Да скорее (венгерская оппозиционная партия - ред.) "Тиса" выиграет выборы, чем украинцы вернут кредит", - пошутил Орбан. Фрагмент его выступления размещен в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Ранее он высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз
 
 
