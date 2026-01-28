Украина не вернет деньги, которые ЕС хочет дать ей в кредит, уверен Орбан

«

"По моим подсчетам, Европа уже отправила на Украину 195 миллиардов евро. И решили отправить еще 90 миллиардов евро. У ЕС нет денег, он взял кредит и дал этот кредит украинцам, чтобы они его возвратили. Да скорее (венгерская оппозиционная партия - ред.) "Тиса" выиграет выборы, чем украинцы вернут кредит", - пошутил Орбан. Фрагмент его выступления размещен в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).