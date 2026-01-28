Украина не вернет деньги, которые ЕС хочет дать ей в кредит, уверен Орбан

БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не вернет миллиарды евро, которые страны ЕС хотят дать ей в кредит.
«
"По моим подсчетам, Европа уже отправила на Украину 195 миллиардов евро. И решили отправить еще 90 миллиардов евро. У ЕС нет денег, он взял кредит и дал этот кредит украинцам, чтобы они его возвратили. Да скорее (венгерская оппозиционная партия - ред.) "Тиса" выиграет выборы, чем украинцы вернут кредит", - пошутил Орбан. Фрагмент его выступления размещен в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее он высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.