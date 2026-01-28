https://ria.ru/20260128/orban-2070730602.html
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
Украинские власти желают устроить государственный переворот в Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. РИА Новости, 28.01.2026
Орбан: киевский режим хочет сменить власть в Венгрии