"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
12:06 28.01.2026
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины
Украинские власти желают устроить государственный переворот в Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
санкции в отношении россии
андрей сибига
владимир зеленский
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, санкции в отношении россии, андрей сибига, владимир зеленский
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Санкции в отношении России, Андрей Сибига, Владимир Зеленский
"Переступили границу". Орбан раскрыл дерзкий план Украины

Орбан: киевский режим хочет сменить власть в Венгрии

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинские власти желают устроить государственный переворот в Венгрии, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
"Украинское руководство переступило границу", — написал он в социальной сети X.

Орбан отметил, что его страна не будет финансировать Киев, запрещать импорт российских энергоносителей и допускать Украину в Евросоюз.
"Пока в Венгрии патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни даже в Брюсселе. На Украине это тоже хорошо понимают. Поэтому там хотят новое, проукраинское правительство в Будапеште, и их угрозы никогда не прекратятся", — подчеркнул венгерский министр.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига оскорбил венгерского лидера, заявив, что тот не заботится о согражданах, проживающих на территории Украины, а также повторно обвинил его в связях с Москвой. Таким образом он отреагировал на заявление Орбана о том, что Будапешт будет отклонять запрос на вступление Украины в Евросоюз в ближайшие сто лет.
Владимир Зеленский во время выступления в Давосе 22 января заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанСанкции в отношении РоссииАндрей СибигаВладимир Зеленский
 
 
