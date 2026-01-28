Жители МО свыше 1,3 тысячи раз установили возмездную опеку через регпортал

По данным мингосуправления Московской области, для оформления опеки заявитель должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронную форму.

"В рамках одной услуги можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Договор на подписание поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале", – отметили в министерстве.