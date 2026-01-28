https://ria.ru/20260128/opeka-2070780949.html
Жители МО свыше 1,3 тысячи раз установили возмездную опеку через регпортал
2026-01-28T15:01:00+03:00
РИА Новости
Новости
РИА Новости
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Более 1,3 тысячи жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугой установления возмездной опеки над несовершеннолетними в 2025 году. Эта услуга доступна на региональном портале на странице "Опека и попечительство" раздела "Семья", сообщил 360.ru
По данным мингосуправления Московской области, для оформления опеки заявитель должен авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить электронную форму.
"В рамках одной услуги можно подать заявление на установление опеки на возмездных условиях, а также заключить и перезаключить договор о возмездной опеке. Договор на подписание поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале", – отметили в министерстве.
Решение принимается в течение девяти рабочих дней, добавили в ведомстве.