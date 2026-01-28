Рейтинг@Mail.ru
В ОП наградили представителей СМИ, освещающих безопасность и оборону России
28.01.2026
В ОП наградили представителей СМИ, освещающих безопасность и оборону России
В ОП наградили представителей СМИ, освещающих безопасность и оборону России
Представителей СМИ, освещающих область безопасности и обороны России, наградили в Общественной палате РФ (ОП РФ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
общество
В ОП наградили представителей СМИ, освещающих безопасность и оборону России

Здание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Представителей СМИ, освещающих область безопасности и обороны России, наградили в Общественной палате РФ (ОП РФ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве в ОП РФ прошла торжественная встреча "В интересах национальной безопасности. Общественная палата России и ведущие российские СМИ".
"Я очень рад, что сегодня собрались в очередной раз здесь, в стенах Общественной палаты, в таком составе. Такие мероприятия, как сегодня, очень значимы и актуальны, потому что то, что происходит сегодня в стране и в мире, всех нас касается и трогает. А вы все находитесь, в общем, на передовой", - сказал председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, обращаясь к представителям СМИ.
Член комиссии ОП РФ, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России, председатель совета директоров национальной ассоциации "Мегапир" Александр Каньшин в ходе церемонии также отметил важность работы журналистов. Он подчеркнул, что корреспонденты благодаря своим материалам во многом помогают в подготовке молодежи к службе в армии.
Каньшин добавил, что в течение 20 лет ведущие российские СМИ активно работали по освещению деятельности Общественной палаты России в области безопасности и обороны страны, размещая материалы на телевизионных каналах, лентах информационных структур, в печатных периодических изданиях и социальных сетях.
В ходе церемонии были вручены награды представителям ведущих СМИ страны, в том числе сотрудникам издания "Красная звезда", "Суворовский натиск", а также ведомственных изданий и пресс-служб Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии и Пограничной службы ФСБ России и других.
Награды присуждены за вклад в укрепление национальной безопасности, развитие героических традиций Вооруженных сил и популяризацию подвигов защитников Отечества.
Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы
