В Москве началась церемония прощания с Александром Олейниковым
В Москве началась церемония прощания с Александром Олейниковым
28.01.2026
В Москве началась церемония прощания с Александром Олейниковым
Церемония прощания с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым началась в траурном зале на Троекуровском...
москва
В Москве началась церемония прощания с Александром Олейниковым
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым началась в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Олейников
ушел из жизни ночью 24 января в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Друзья, коллеги и знакомые Олейникова несут цветы к Большому залу Троекуровского кладбища, чтобы проводить режиссера в последний путь. На церемонии собрались десятки человек. Похороны пройдут там же - на Троекуровском кладбище.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве
, окончил Институт Культуры во ВГИКе
. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ
".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.