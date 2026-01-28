https://ria.ru/20260128/ogon-2070802802.html
В Подмосковье потушили огонь на крыше конюшни
В Подмосковье потушили огонь на крыше конюшни - РИА Новости, 28.01.2026
В Подмосковье потушили огонь на крыше конюшни
Открытое горение на крыше конюшни в поселке Горки Ленинские в Московской области ликвидировано на площади порядка 2,25 тысячи квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:27:00+03:00
2026-01-28T16:27:00+03:00
2026-01-28T17:02:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
горки ленинские
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070796114_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_674e7e7962539c1d6ac8c853aa0fb643.jpg
https://ria.ru/20260128/podmoskove-2070797246.html
россия
московская область (подмосковье)
горки ленинские
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070796114_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_f6178001719f40f419d491b4a4393083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), горки ленинские
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Горки Ленинские
В Подмосковье потушили огонь на крыше конюшни
В поселке Горки Ленинские потушили огонь на крыше конюшни