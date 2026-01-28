https://ria.ru/20260128/ochki-2070669885.html
Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков
Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков
Президент США Дональд Трамп высмеял появление своего французского коллеги Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:12:00+03:00
2026-01-28T02:12:00+03:00
2026-01-28T02:12:00+03:00
в мире
сша
давос
айова
эммануэль макрон
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
давос
айова
В мире, США, Давос, Айова, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков
