Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков
02:12 28.01.2026
Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков
Президент США Дональд Трамп высмеял появление своего французского коллеги Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп высмеял Макрона из-за солнцезащитных очков

Трамп высмеял появление Макрона в солнцезащитных очках на форуме в Давосе

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял появление своего французского коллеги Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Свое появление в солнечных очках Макрон объяснял лопнувшим в глазу сосудом. В Елисейском дворце заверяли, что это не опасно.
"Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?" – задался вопросом президент США, выступая перед сторонниками в Айове.
На самом форуме в Давосе американский лидер, комментируя солнечные очки французского президента, также задался вопросом о том, что с ним случилось, и до сегодняшнего дня, судя по тому, что вновь поинтересовался тем же, ответа так и не получил.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
21 января, 12:42
21 января, 12:42
 
