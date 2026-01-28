Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить людям после 30 лет

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Людям после 30 лет для минимизации риска развития онкологии или выявления ее на ранней стадии необходимо регулярно сдавать анализы крови, мочи и проходить УЗИ органов брюшной полости, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.

"Целью обязательных обследований в возрасте после 30 лет является определение отклонений от физиологических норм. Это общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек", - рассказал собеседник в преддверии Всемирного дня борьбы против рака.

По его словам, дополнительно женщинам один раз в два года стоит делать УЗИ молочных желез, проходить осмотр у гинеколога, а также один раз в три года сдавать мазок на онкоцитологию (ПАП-тест). При наличии факторов риска рекомендуется сдавать тест на вирус папилломы человека. Мужчинам же стоит посещать уролога – по показаниям, отметил врач.

"Исследование уровня онкомаркеров является неоправданным. Они проводятся только при выявлении опухоли", - добавил Гончарук.

Он отметил, что в возрасте до 30 лет люди менее подвержены онкологическим заболеваниям.