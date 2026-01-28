Рейтинг@Mail.ru
Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить людям после 30 лет - РИА Новости, 28.01.2026
02:58 28.01.2026
Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить людям после 30 лет
Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить людям после 30 лет
Людям после 30 лет для минимизации риска развития онкологии или выявления ее на ранней стадии необходимо регулярно сдавать анализы крови, мочи и проходить УЗИ... РИА Новости, 28.01.2026
общество, дальневосточный федеральный университет, россия
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Россия
Онколог рассказал, какие обследования нужно проходить людям после 30 лет

РИА Новости: после 30 лет нужно регулярно проходить УЗИ органов брюшной полости

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Людям после 30 лет для минимизации риска развития онкологии или выявления ее на ранней стадии необходимо регулярно сдавать анализы крови, мочи и проходить УЗИ органов брюшной полости, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
"Целью обязательных обследований в возрасте после 30 лет является определение отклонений от физиологических норм. Это общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек", - рассказал собеседник в преддверии Всемирного дня борьбы против рака.
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Онколог рассказал об опасности купания в проруби
17 января, 02:50
По его словам, дополнительно женщинам один раз в два года стоит делать УЗИ молочных желез, проходить осмотр у гинеколога, а также один раз в три года сдавать мазок на онкоцитологию (ПАП-тест). При наличии факторов риска рекомендуется сдавать тест на вирус папилломы человека. Мужчинам же стоит посещать уролога – по показаниям, отметил врач.
"Исследование уровня онкомаркеров является неоправданным. Они проводятся только при выявлении опухоли", - добавил Гончарук.
Он отметил, что в возрасте до 30 лет люди менее подвержены онкологическим заболеваниям.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российские ученые разрабатывают методы борьбы с онкологией с помощью ИИ
28 ноября 2025, 18:07
 
ОбществоДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
