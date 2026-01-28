Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык

В программе участвуют взрослые граждане Сирии, которым сложно освоиться в новой стране из-за незнания языка. Четырехмесячный курс включает в себя регулярные онлайн-занятия в удобное для сирийцев время, работу с опытными наставниками, изучение языка и культуры, практическую отработку навыков общения.

"В первую группу вошли 20 человек. Все участники — состоявшиеся в своей стране люди. Преподавание для них будут вести наши студенты-старшекурсники. Это волонтеры, готовые не только обучать языку, но и помогать в адаптации к новой среде", — рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков.