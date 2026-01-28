Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/obrazovanie-2070783672.html
Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык
Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык - РИА Новости, 28.01.2026
Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык
Студенты нижегородского педагогического университета имени Минина помогут в изучении русского языка беженцам из Сирии, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:14:00+03:00
2026-01-28T15:14:00+03:00
общество
сирия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_0:95:1501:939_1920x0_80_0_0_41bd339ed97cd444f399f54173955a32.jpg
https://ria.ru/20250406/siriya-2009669966.html
сирия
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154972/25/1549722554_61:0:1438:1033_1920x0_80_0_0_49e4ccdd757015de27e394fa7304ed35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сирия, нижегородская область, россия
Общество, Сирия, Нижегородская область, Россия
Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык

Студенты нижегородского вуза помогут беженцам из Сирии в изучении русского языка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Студенты нижегородского педагогического университета имени Минина помогут в изучении русского языка беженцам из Сирии, сообщила пресс-служба вуза.
Инициатором обучения выступила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, к которой обратились семьи из Сирии, вынужденные покинуть свою родину и переехавшие в российский регион.
"Мининский университет запустил цикл онлайн-занятий по русскому языку для граждан Сирии, получивших временное убежище в России. Занятия специальной адаптационной программы "Русский язык: первые шаги" будут проводить два раза в неделю студенты-волонтеры, специализирующиеся на преподавании русского как иностранного", - говорится в сообщении.
В программе участвуют взрослые граждане Сирии, которым сложно освоиться в новой стране из-за незнания языка. Четырехмесячный курс включает в себя регулярные онлайн-занятия в удобное для сирийцев время, работу с опытными наставниками, изучение языка и культуры, практическую отработку навыков общения.
"В первую группу вошли 20 человек. Все участники — состоявшиеся в своей стране люди. Преподавание для них будут вести наши студенты-старшекурсники. Это волонтеры, готовые не только обучать языку, но и помогать в адаптации к новой среде", — рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков.
Беженцы из Сирии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Пермский край принял 50 беженцев из Сирии
6 апреля 2025, 18:16
 
ОбществоСирияНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала