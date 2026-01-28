https://ria.ru/20260128/obrazovanie-2070783672.html
Нижегородские студенты помогут беженцам из Сирии выучить русский язык
Студенты нижегородского педагогического университета имени Минина помогут в изучении русского языка беженцам из Сирии, сообщила пресс-служба вуза. РИА Новости, 28.01.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Студенты нижегородского педагогического университета имени Минина помогут в изучении русского языка беженцам из Сирии, сообщила пресс-служба вуза.
Инициатором обучения выступила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Оксана Кислицына, к которой обратились семьи из Сирии
, вынужденные покинуть свою родину и переехавшие в российский регион.
"Мининский университет запустил цикл онлайн-занятий по русскому языку для граждан Сирии, получивших временное убежище в России
. Занятия специальной адаптационной программы "Русский язык: первые шаги" будут проводить два раза в неделю студенты-волонтеры, специализирующиеся на преподавании русского как иностранного", - говорится в сообщении.
В программе участвуют взрослые граждане Сирии, которым сложно освоиться в новой стране из-за незнания языка. Четырехмесячный курс включает в себя регулярные онлайн-занятия в удобное для сирийцев время, работу с опытными наставниками, изучение языка и культуры, практическую отработку навыков общения.
"В первую группу вошли 20 человек. Все участники — состоявшиеся в своей стране люди. Преподавание для них будут вести наши студенты-старшекурсники. Это волонтеры, готовые не только обучать языку, но и помогать в адаптации к новой среде", — рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков.