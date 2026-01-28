ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300

ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") на выставке Wings India 2026 впервые представила за рубежом полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300, передает корреспондент РИА Новости.
Российские машины прилетели в индийский Хайдарабад в понедельник. Как сообщил "Ростех", полет проходил над регионами с разнообразными климатическими и географическими условиями, он был выполнен в штатном режиме.
Представленный на выставке в ливрее индийской компании HAl самолет SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСамолет SJ-100 ("Суперджет") с флагом Индии на фюзеляже на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026
Крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации Wings India 2026 начала работу в среду в индийском Хайдарабаде. Масштабное четырехдневное мероприятие было открыто министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду Кинджарапу в присутствии высокопоставленных лиц из Индии и из-за рубежа. Запуск ознаменует начало знакового глобального авиационного форума, который призван продемонстрировать превращение Индии в крупный авиационный центр, обеспечивающий связь, производство, услуги, инновации и устойчивое развитие. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли.
