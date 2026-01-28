Рейтинг@Mail.ru
ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300 - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 28.01.2026 (обновлено: 15:00 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/oak-2070694817.html
ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300
ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300 - РИА Новости, 28.01.2026
ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") на выставке Wings India 2026 впервые представила за рубежом полностью импортозамещенные... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:00:00+03:00
2026-01-28T15:00:00+03:00
экономика
индия
хайдарабад
азия
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070779760_0:111:3184:1902_1920x0_80_0_0_12b91c8cd68ee065572621c75610a294.jpg
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061167243.html
https://ria.ru/20250826/defekt-2037631311.html
индия
хайдарабад
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070779760_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_3f0badcf70d6eaa0f5d382f501944164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, хайдарабад, азия, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-114-300, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Индия, Хайдарабад, Азия, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-114-300, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300

ОАК впервые представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкОпытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") на выставке Wings India 2026 впервые представила за рубежом полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300, передает корреспондент РИА Новости.
Российские машины прилетели в индийский Хайдарабад в понедельник. Как сообщил "Ростех", полет проходил над регионами с разнообразными климатическими и географическими условиями, он был выполнен в штатном режиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Амбиции России завели ее на самый верх
11 декабря 2025, 08:00
Ранее корпорация сообщала, что авиакомпании Индии проявляют интерес к самолетам ОАК, планируется провести показы SJ-100 и Ил-114-300 специалистам местной авиаотрасли.
Представленный на выставке в ливрее индийской компании HAl самолет SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСамолет SJ-100 ("Суперджет") с флагом Индии на фюзеляже на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026
Самолет SJ-100 (Суперджет) с флагом Индии на фюзеляже на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Самолет SJ-100 ("Суперджет") с флагом Индии на фюзеляже на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026
Крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации Wings India 2026 начала работу в среду в индийском Хайдарабаде. Масштабное четырехдневное мероприятие было открыто министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду Кинджарапу в присутствии высокопоставленных лиц из Индии и из-за рубежа. Запуск ознаменует начало знакового глобального авиационного форума, который призван продемонстрировать превращение Индии в крупный авиационный центр, обеспечивающий связь, производство, услуги, инновации и устойчивое развитие. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли.
Сухой SuperJet 100-95 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ОАК выявила дефекты в конструкции 14 "Суперджетов"
26 августа 2025, 12:29
 
ЭкономикаИндияХайдарабадАзияСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ил-114-300SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала