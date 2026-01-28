https://ria.ru/20260128/novosibirsk-2070770058.html
В Новосибирской области экс-полицейских осудили за серию преступлений
В Новосибирской области экс-полицейских осудили за серию преступлений
В Новосибирской области экс-полицейских осудили за серию преступлений
Новосибирский областной суд приговорил бывших полицейских к 16,5 и 15,5 года колонии за убийство местного жителя и другие должностные преступления
В Сибири двух экс-полицейских осудили на 16,5 и 15,5 года колонии за убийство
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости.
Новосибирский областной суд приговорил бывших полицейских к 16,5 и 15,5 года колонии за убийство местного жителя и другие должностные преступления, сообщает
СУСК по Новосибирской области.
"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил наказание одному в виде 16 лет шести месяцев лишения свободы, второму 15 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением обоих специальных званий", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия бывшие сотрудники отделения полиции райцентра Усть-Таркское признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 (халатность), пункту "ж" части 2 статьи 105 (убийство группой лиц), пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 1 статьи 226 (хищение огнестрельного оружия) УК РФ
По данным следствия и суда, в 2013 году двое полицейских необоснованно применили насилие к жителю одного из села Усть-Таркского района, а после убили его и спрятали тело, попытавшись скрыть преступление. Кроме того, один из них в 2021 году необоснованно применил насилие к другому местному жителю, а также халатно отнесся к исполнению должностных обязанностей при оперативном сопровождении одного из уголовных дел, а второй сотрудник, используя служебное положение, похитил оружие.