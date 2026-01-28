В Новосибирской области экс-полицейских осудили за серию преступлений

"Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил наказание одному в виде 16 лет шести месяцев лишения свободы, второму 15 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением обоих специальных званий", - говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, в 2013 году двое полицейских необоснованно применили насилие к жителю одного из села Усть-Таркского района, а после убили его и спрятали тело, попытавшись скрыть преступление. Кроме того, один из них в 2021 году необоснованно применил насилие к другому местному жителю, а также халатно отнесся к исполнению должностных обязанностей при оперативном сопровождении одного из уголовных дел, а второй сотрудник, используя служебное положение, похитил оружие.