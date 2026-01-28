https://ria.ru/20260128/neft-2070683788.html
Названа сумма убытков ЕС из-за отказа от российской нефти
Названа сумма убытков ЕС из-за отказа от российской нефти
Отказ от российской нефти обошелся Евросоюзу почти в 300 миллиардов евро за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Отказ от российской нефти обошелся Евросоюзу почти в 300 миллиардов евро за четыре года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС
всей российской нефти.
Согласно расчетам агентства, еще четыре года назад Россия
была крупнейшим поставщиком нефти на европейский рынок - на долю страны приходилась четверть всех нефтяных поставок в ЕС. Уже к 2025 году доля упала до 2%. Однако столь стремительный отказ от нефти из РФ ударил по кошельку ЕС.
Так, в январе-ноябре 2025 года стоимость одного барреля нефти, импортируемого европейскими странами, составила 65 евро против 57 евро четырьмя годами ранее. Таким образом, за каждый баррель европейцы стали платить на 8 евро больше, чем в 2021 году.
В результате упущенная выгода по итогам неполного 2025 года составила 22,7 миллиарда евро, а за 2022-2024 годы - 259,8 миллиарда. В целом с начала введения антироссийских санкций европейцы переплатили 283 миллиарда евро.
При этом из-за попыток ЕС сократить закупки российской нефти упал и общий объем импортируемой странами нефти, добавил действительный госсоветник РФ и доцент РЭУ
им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Замещение произошло большой ценой: за счёт больших транспортных расходов, премий за доставку, дополнительных затрат на изменение конфигурации НПЗ и инфраструктуры", - заключил аналитик.