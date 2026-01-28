СМИ назвали главную задачу генсека НАТО

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса, пишет газета Politico.
Рютте ранее в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Газета подчеркивает, что такой подход вызывает критику в адрес Рютте, поскольку данная задача затмевает все остальные его обязанности. Издание считает, что она также ставит генсека на путь конфронтации с рядом европейским стран.
"Разногласие также обнажает растущий раскол внутри НАТО: убеждение Рютте в том, что сохранение лояльности Трампа - единственный способ сохранить альянс в целости, и растущая тревога Европы по поводу того, что эта стратегия подрывает его", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
