СМИ назвали главную задачу генсека НАТО
10:33 28.01.2026
СМИ назвали главную задачу генсека НАТО
СМИ назвали главную задачу генсека НАТО
Главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса, пишет газета Politico. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, европа, давос, марк рютте, дональд трамп, нато, politico, европарламент
СМИ назвали главную задачу генсека НАТО

Politico назвал главной задачей Рютте не дать Трампу выйти из НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе
 Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США при президенте Дональде Трампе из альянса, пишет газета Politico.
Рютте ранее в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Хотя Рютте настаивает на том, что он представляет всех союзников по НАТО, ясно, что его первоочередная задача - не допустить выхода Соединенных Штатов при Трампе из Европы", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что такой подход вызывает критику в адрес Рютте, поскольку данная задача затмевает все остальные его обязанности. Издание считает, что она также ставит генсека на путь конфронтации с рядом европейским стран.
"Разногласие также обнажает растущий раскол внутри НАТО: убеждение Рютте в том, что сохранение лояльности Трампа - единственный способ сохранить альянс в целости, и растущая тревога Европы по поводу того, что эта стратегия подрывает его", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
