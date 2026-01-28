https://ria.ru/20260128/nasa-2070683478.html
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС - РИА Новости, 28.01.2026
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС
Сотрудничество РФ и США по МКС продолжается бесперебойно, сообщили РИА Новости в НАСА. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T05:58:00+03:00
2026-01-28T05:58:00+03:00
2026-01-28T05:58:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий баканов
кристофер уильямс
сергей кудь-сверчков
наса
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg
https://ria.ru/20260118/roskosmos-2068590207.html
https://ria.ru/20260117/glava-2068491028.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:0:2180:1635_1920x0_80_0_0_8e24eb0e6015e1c5f45cac0caf160383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий баканов, кристофер уильямс, сергей кудь-сверчков, наса, роскосмос
В мире, США, Россия, Дмитрий Баканов, Кристофер Уильямс, Сергей Кудь-Сверчков, НАСА, Роскосмос
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС
РИА Новости: в НАСА назвали сотрудничество РФ и США по МКС бесперебойным
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Сотрудничество РФ и США по МКС продолжается бесперебойно, сообщили РИА Новости в НАСА.
"Сотрудничество по МКС продолжается бесперебойно, как это было на протяжении всего периода постоянного присутствия наших совместных экипажей в течение более 25 лет", - сообщили в космическом агентстве.
Сейчас на МКС остались лишь один астронавт НАСА Кристофер Уильямс
и два космонавта "Роскосмоса
" - Сергей Кудь-Сверчков
и Сергей Микаев
. Экипаж миссии Crew-11 был вынужден вернуться раньше запланированного из-за болезни одного из астронавтов. Его имя раскрывать не будут из-за политики НАСА по охране медицинских данных. В середине февраля на МКС должна прибыть следующая миссия Crew-12.
Как заявили в американском космическом агентстве, "НАСА, "Роскосмос" и другие международные партнеры остаются сосредоточенными на продолжении безопасной и профессиональной работы на Международной космической станции на низкой земной орбите".
Там не ответили на просьбу оценить перспективы переговоров руководства "Роскосмоса" и НАСА о сроках сведения МКС с орбиты. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов
ранее заявил РИА Новости, что в течение года такие обсуждения ожидаются.
В январе сенат США
утвердил новым руководителем НАСА Джареда Айзекмана
. Баканов сказал РИА Новости, что обменялся с ним контактами.
Завершить работу МКС планируется в 2028 году, в 2030 году станцию могут свести с орбиты.