В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС - РИА Новости, 28.01.2026
05:58 28.01.2026
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС - РИА Новости, 28.01.2026
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС
Сотрудничество РФ и США по МКС продолжается бесперебойно, сообщили РИА Новости в НАСА. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T05:58:00+03:00
2026-01-28T05:58:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий баканов
кристофер уильямс
сергей кудь-сверчков
наса
роскосмос
сша
россия
в мире, сша, россия, дмитрий баканов, кристофер уильямс, сергей кудь-сверчков, наса, роскосмос
В мире, США, Россия, Дмитрий Баканов, Кристофер Уильямс, Сергей Кудь-Сверчков, НАСА, Роскосмос
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС

РИА Новости: в НАСА назвали сотрудничество РФ и США по МКС бесперебойным

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Сотрудничество РФ и США по МКС продолжается бесперебойно, сообщили РИА Новости в НАСА.
"Сотрудничество по МКС продолжается бесперебойно, как это было на протяжении всего периода постоянного присутствия наших совместных экипажей в течение более 25 лет", - сообщили в космическом агентстве.
МКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
18 января, 11:14
Сейчас на МКС остались лишь один астронавт НАСА Кристофер Уильямс и два космонавта "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Экипаж миссии Crew-11 был вынужден вернуться раньше запланированного из-за болезни одного из астронавтов. Его имя раскрывать не будут из-за политики НАСА по охране медицинских данных. В середине февраля на МКС должна прибыть следующая миссия Crew-12.
Как заявили в американском космическом агентстве, "НАСА, "Роскосмос" и другие международные партнеры остаются сосредоточенными на продолжении безопасной и профессиональной работы на Международной космической станции на низкой земной орбите".
Там не ответили на просьбу оценить перспективы переговоров руководства "Роскосмоса" и НАСА о сроках сведения МКС с орбиты. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов ранее заявил РИА Новости, что в течение года такие обсуждения ожидаются.
В январе сенат США утвердил новым руководителем НАСА Джареда Айзекмана. Баканов сказал РИА Новости, что обменялся с ним контактами.
Завершить работу МКС планируется в 2028 году, в 2030 году станцию могут свести с орбиты.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Глава "Роскосмоса" обменялся контактами с новым главой НАСА
17 января, 13:24
 
В миреСШАРоссияДмитрий БакановКристофер УильямсСергей Кудь-СверчковНАСАРоскосмос
 
 
