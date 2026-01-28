В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Сотрудничество РФ и США по МКС продолжается бесперебойно, сообщили РИА Новости в НАСА.

"Сотрудничество по МКС продолжается бесперебойно, как это было на протяжении всего периода постоянного присутствия наших совместных экипажей в течение более 25 лет", - сообщили в космическом агентстве.

Как заявили в американском космическом агентстве, "НАСА, "Роскосмос" и другие международные партнеры остаются сосредоточенными на продолжении безопасной и профессиональной работы на Международной космической станции на низкой земной орбите".

Там не ответили на просьбу оценить перспективы переговоров руководства "Роскосмоса" и НАСА о сроках сведения МКС с орбиты. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов ранее заявил РИА Новости, что в течение года такие обсуждения ожидаются.

В январе сенат США утвердил новым руководителем НАСА Джареда Айзекмана . Баканов сказал РИА Новости, что обменялся с ним контактами.