Лидер Сирии отметил историческую стойкость россиян перед лицом захватчиков
17:05 28.01.2026
Лидер Сирии отметил историческую стойкость россиян перед лицом захватчиков
Стойкость россиян и климат страны исторически помогали отразить нападки захватчиков, рвавшихся к Москве, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
москва
сирия
россия
ахмед аш-шараа
москва
сирия
россия
в мире, москва, сирия, россия, ахмед аш-шараа
В мире, Москва, Сирия, Россия, Ахмед аш-Шараа
Лидер Сирии отметил историческую стойкость россиян перед лицом захватчиков

Аш-Шараа: климат и стойкость народа РФ помогали отразить нападки захватчиков

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Стойкость россиян и климат страны исторически помогали отразить нападки захватчиков, рвавшихся к Москве, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.
На встрече с Путиным в Кремле он отметил, что увидел много снега по дороге из аэропорта на эти переговоры.
"Я вспомнил, что исторически это традиция, и знаю, что были многие военные операции, военные пытались достигнуть Москвы, но стойкость народа и погода помогали отразить эти нападки", - сказал аш-Шараа.
Сирийский лидер прибыл в Россию с визитом ранее в среду.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии
