Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
12:18 28.01.2026
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты за 10 месяцев работы сервиса установили 21 миллион человек, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Всероссийском форуме... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:18:00+03:00
2026-01-28T12:18:00+03:00
эльвира набиуллина
госуслуги
мфц (многофункциональный центр)
общество
эльвира набиуллина, госуслуги, мфц (многофункциональный центр), общество
Эльвира Набиуллина, Госуслуги, МФЦ (многофункциональный центр), Общество
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты

Набиуллина: самозапрет на кредиты установили 21 миллион россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самозапрет на кредиты за 10 месяцев работы сервиса установили 21 миллион человек, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Всероссийском форуме МФЦ.
"Самозапреты назвали на кредиты, кстати очень востребованный сервис - за 10 месяцев 21 миллион человек установили это. И почему это стало возможным? Потому что просто через портал госуслуг. Это как раз синергия финансового сектора и портала госуслуг", - сказала Набиуллина.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
МВД рассказало, как обезопасить аккаунт на "Госуслугах"
20 января, 09:11
 
Эльвира НабиуллинаГосуслугиМФЦ (многофункциональный центр)Общество
 
 
