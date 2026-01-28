МВД рассказало, как избежать вербовки в интернете

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вербовщики тщательно изучают потенциальных жертв по соцсетям и мессенджерам, Вербовщики тщательно изучают потенциальных жертв по соцсетям и мессенджерам, рассказали в МВД.

« "Используются публичные данные из профилей в соцсетях и мессенджерах: фото, посты, комментарии, подписки на группы. Все это помогает понять ваши интересы, слабости и круг общения", — говорится в канале ведомства на платформе MAX.

Поэтому полицейские советуют не публиковать такую информацию о себе, как место учебы или работы, домашний адрес, сведения о семье и близких. Не следует и отвечать на вопросы личного характера, если их задают незнакомцы. Доступ к профилю лучше сделать приватным, разрешив просматривать контент только проверенным друзьям и знакомым.

« "Не делитесь личной информацией и своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах. Избегайте споров на провокационные темы, так как вербовщики часто ищут людей с активной жизненной позицией. Не добавляйте в друзья незнакомых людей; всегда уточняйте, кто именно владеет аккаунтом, где и когда профиль зарегистрирован", — добавили в МВД.

Помимо этого, пользователям рекомендуют не отвечать на подозрительные сообщения с неизвестных аккаунтов и номеров, а также использовать функцию "черный список" и сообщать администраторам платформы о подозрительных активностях.

При обнаружении явных признаков вербовки нужно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, а детям — поговорить со взрослыми, подчеркнули в МВД.