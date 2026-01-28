Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как избежать вербовки в интернете
17:52 28.01.2026 (обновлено: 18:02 28.01.2026)
МВД рассказало, как избежать вербовки в интернете
МВД рассказало, как избежать вербовки в интернете
МВД рассказало, как избежать вербовки в интернете
Вербовщики тщательно изучают потенциальных жертв по соцсетям и мессенджерам, рассказали в МВД. РИА Новости, 28.01.2026
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
МВД рассказало, как избежать вербовки в интернете

МВД: вербовщики тщательно изучают потенциальных жертв

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вербовщики тщательно изучают потенциальных жертв по соцсетям и мессенджерам, рассказали в МВД.
«

"Используются публичные данные из профилей в соцсетях и мессенджерах: фото, посты, комментарии, подписки на группы. Все это помогает понять ваши интересы, слабости и круг общения", — говорится в канале ведомства на платформе MAX.

Поэтому полицейские советуют не публиковать такую информацию о себе, как место учебы или работы, домашний адрес, сведения о семье и близких. Не следует и отвечать на вопросы личного характера, если их задают незнакомцы. Доступ к профилю лучше сделать приватным, разрешив просматривать контент только проверенным друзьям и знакомым.
«

"Не делитесь личной информацией и своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах. Избегайте споров на провокационные темы, так как вербовщики часто ищут людей с активной жизненной позицией. Не добавляйте в друзья незнакомых людей; всегда уточняйте, кто именно владеет аккаунтом, где и когда профиль зарегистрирован", — добавили в МВД.

Помимо этого, пользователям рекомендуют не отвечать на подозрительные сообщения с неизвестных аккаунтов и номеров, а также использовать функцию "черный список" и сообщать администраторам платформы о подозрительных активностях.
При обнаружении явных признаков вербовки нужно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, а детям — поговорить со взрослыми, подчеркнули в МВД.
Там напомнили, что своевременное вмешательство в потенциально опасные ситуации может стать решающим фактором для предотвращения тяжких последствий.
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссия
 
 
