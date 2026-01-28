Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 28.01.2026 (обновлено: 09:28 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/mvd-2070692028.html
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш - РИА Новости, 28.01.2026
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш
Мошенники обещают крупный выигрыш и требуют от жертвы перевести деньги на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации", сообщили в управлении по... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:26:00+03:00
2026-01-28T09:28:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
https://ria.ru/20260126/vzlom-2070397827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество, Россия
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш

МВД: мошенники обещают крупный выигрыш и требуют перевести деньги на карту

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мошенники обещают крупный выигрыш и требуют от жертвы перевести деньги на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники, обещая крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации". Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
© Фото : УБК МВДМошенничество с выигрышем
Мошенничество с выигрышем - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : УБК МВД
Мошенничество с выигрышем
Правоохранители подчеркнули, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций, все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников.
"Если вас просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения "выигрыша" или "дохода от инвестиций" - это всегда обман", - заключили в ведомстве.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МВД рассказали, что делать при краже личных данных
26 января, 18:56
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала