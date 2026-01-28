https://ria.ru/20260128/mvd-2070692028.html
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш - РИА Новости, 28.01.2026
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш
Мошенники обещают крупный выигрыш и требуют от жертвы перевести деньги на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации", сообщили в управлении по... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:26:00+03:00
2026-01-28T08:26:00+03:00
2026-01-28T09:28:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
https://ria.ru/20260126/vzlom-2070397827.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество, Россия
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш
МВД: мошенники обещают крупный выигрыш и требуют перевести деньги на карту
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Мошенники обещают крупный выигрыш и требуют от жертвы перевести деньги на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации", сообщили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники, обещая крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации". Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители подчеркнули, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций, все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников.
"Если вас просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения "выигрыша" или "дохода от инвестиций" - это всегда обман", - заключили в ведомстве.