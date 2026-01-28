https://ria.ru/20260128/mvd-2070664899.html
МВД будет получать информацию о зачислении детей мигрантов в школы
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Органы управления образованием теперь будут сообщать
МВД РФ о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи, их отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу 28 января.
Так, согласно федеральному закону № 314-ФЗ, органы управления образованием теперь будут передавать в МВД информацию о результатах экзамена детей мигрантов на знание русского языка, зачислении их в школы и колледжи и отчислении из них, а также об обращении о зачислении в образовательное учреждение детей иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.
В свою очередь, правоохранители теперь будут сообщать органам образования информацию о постановке на миграционный учет детей иностранцев или снятии их с учета.
"Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования", - говорится в документе, опубликованном 31 июля 2025 года на портале официального опубликования правовых актов.