Рейтинг@Mail.ru
МВД будет получать информацию о зачислении детей мигрантов в школы - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 28.01.2026 (обновлено: 01:16 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/mvd-2070664899.html
МВД будет получать информацию о зачислении детей мигрантов в школы
МВД будет получать информацию о зачислении детей мигрантов в школы - РИА Новости, 28.01.2026
МВД будет получать информацию о зачислении детей мигрантов в школы
Органы управления образованием теперь будут сообщать МВД РФ о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи, их отчислении, а также о результатах тестирования... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:01:00+03:00
2026-01-28T01:16:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106649/95/1066499550_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_58c708f2d78dca249bf6b23aad8f3bf2.jpg
https://ria.ru/20260116/peterburg-2068319240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106649/95/1066499550_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_e6fa21ee9a18cf7d1a2d85bdbebae85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД будет получать информацию о зачислении детей мигрантов в школы

РИА Новости: МВД будет знать о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Органы управления образованием теперь будут сообщать МВД РФ о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи, их отчислении, а также о результатах тестирования на знание русского языка.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу 28 января.
Так, согласно федеральному закону № 314-ФЗ, органы управления образованием теперь будут передавать в МВД информацию о результатах экзамена детей мигрантов на знание русского языка, зачислении их в школы и колледжи и отчислении из них, а также об обращении о зачислении в образовательное учреждение детей иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.
В свою очередь, правоохранители теперь будут сообщать органам образования информацию о постановке на миграционный учет детей иностранцев или снятии их с учета.
"Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования", - говорится в документе, опубликованном 31 июля 2025 года на портале официального опубликования правовых актов.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В МВД рассказали, как мигранты в Петербурге прятались при проверке
16 января, 14:56
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала