Мужчина устроил погром в музее в центре Москвы
13:00 28.01.2026 (обновлено: 16:08 28.01.2026)
Мужчина устроил погром в музее в центре Москвы
Мужчина проник в здание музея в центре Москвы и устроил там погром, он задержан и доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. РИА Новости, 28.01.2026
Инцидент произошёл ранним утром в учреждении культуры на Никитском бульваре. Неизвестный проник в здание, разбив окно на втором этаже, и начал крушить находящееся внутри имущество. После срабатывания тревожной сигнализации на объект незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. При задержании 24-летний гость столицы не смог объяснить свой поступок и был передан полиции для дальнейшего разбирательства.
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчина проник в здание музея в центре Москвы и устроил там погром, он задержан и доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Как отмечается, тревожный сигнал поступил из охраняемого учреждения культуры на Никитском бульваре. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, который ранним утром проник в музей.
«
"24-летний гость столицы разбил окно второго этажа, чтобы попасть внутрь здания, после чего разбил аквариум и повредил несколько дверей. При задержании молодой человек заявил, что "не помнит" обстоятельств произошедшего, но вину признал", - говорится в канале главка на платформе Max.
Согласно кадрам видео, которое было опубликовано ведомством, нарушитель устроил погром в мемориальном музее "Дом Н. В. Гоголя".
Для дальнейшего разбирательства нарушитель был доставлен в отдел полиции.
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала