https://ria.ru/20260128/muzey-2070747666.html
Мужчина устроил погром в музее в центре Москвы
Мужчина устроил погром в музее в центре Москвы - РИА Новости, 28.01.2026
Мужчина устроил погром в музее в центре Москвы
Мужчина проник в здание музея в центре Москвы и устроил там погром, он задержан и доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:00:00+03:00
2026-01-28T13:00:00+03:00
2026-01-28T16:08:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070795177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccf78e7d503525e470260eaa83580651.jpg
https://ria.ru/20251201/muzhchina-2058833267.html
https://ria.ru/20251101/muzhchina-2052394674.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070795177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ec7c9633eb5c4a2c5d992e169681c22.jpg
Задержание мужчины, устроившего погром в столичном музее
Задержание мужчины, устроившего погром в столичном музее Инцидент произошёл ранним утром в учреждении культуры на Никитском бульваре. Неизвестный проник в здание, разбив окно на втором этаже, и начал крушить находящееся внутри имущество.
После срабатывания тревожной сигнализации на объект незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. При задержании 24-летний гость столицы не смог объяснить свой поступок и был передан полиции для дальнейшего разбирательства.
2026-01-28T13:00
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мужчина устроил погром в музее в центре Москвы
Мужчина проник в музей в центре Москвы и устроил там погром