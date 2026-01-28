https://ria.ru/20260128/most-2070689357.html
На Крымском мосту восстановили движение
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту восстановлен через 7 часов после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 28.01.2026
