В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина
Москвич выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который пытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Москвич выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который пытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили
в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию обратился охранник спортивного магазина на Дмитровском шоссе.
"Он сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тысяч рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Охранник попытался остановить гражданина, однако тот в ответ достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо", - говорится на сайте ведомства.
Пострадавший с химическим ожогом глаза обратился за медицинской помощью.
Полиция задержала подозреваемого недалеко от места происшествия - им оказался 31-летний житель столицы. Также полицейские изъяли похищенный товар и аэрозольный пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ
"Разбой". Фигурант заключен под стражу.