В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина
11:18 28.01.2026
В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина
В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина - РИА Новости, 28.01.2026
В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина
Москвич выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который пытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, возбуждено уголовное дело о РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:18:00+03:00
2026-01-28T11:18:00+03:00
происшествия
россия
москва
россия
москва
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве мужчина выстрелил в охранника спортивного магазина

В Москве мужчина выстрелил в лицо охраннику, помешавшему украсть футболку

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Москвич выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который пытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию обратился охранник спортивного магазина на Дмитровском шоссе.
"Он сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тысяч рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Охранник попытался остановить гражданина, однако тот в ответ достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо", - говорится на сайте ведомства.
Пострадавший с химическим ожогом глаза обратился за медицинской помощью.
Полиция задержала подозреваемого недалеко от места происшествия - им оказался 31-летний житель столицы. Также полицейские изъяли похищенный товар и аэрозольный пистолет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Фигурант заключен под стражу.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
