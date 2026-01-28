Рейтинг@Mail.ru
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/moskva-2070877322.html
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада - РИА Новости, 28.01.2026
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T23:54:00+03:00
2026-01-28T23:54:00+03:00
происшествия
снегопад в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070752602_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_e3f5ab49ad40dc119aa064b0bd2a7c6a.jpg
https://realty.ria.ru/20260128/sluzhby-2070698399.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070752602_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3e9c117720f00260d5954d91e101ce1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, снегопад в москве, москва
Происшествия, Снегопад в Москве, Москва
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада

Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада в среду

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Шесть груженых снегом машин проехали по Зубовскому бульвару в центре столицы. Также последствия непогоды ликвидируют с помощью специализированной снегоуборочной техники. Так, в районе районе станции метро "Таганская" работают два трактора, а на протяжении Волгоградского проспекта встречаются грейдеры и самосвалы.
В свою очередь на юго-востоке столицы на Люблинской улице в районе станции МЦД "Печатники" на обочине ожидают шесть самосвалов со снегом. Также работают тракторы и другая снегоуборочная техника.
Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что многотысячный коллектив городских служб столицы работает в усиленном режиме из-за снегопада. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и в четверг.
Беспилотные снегоуборочные системы во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МАДИ: дорожники Москвы эффективно убирают магистрали от снега
Вчера, 09:25
 
ПроисшествияСнегопад в МосквеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала