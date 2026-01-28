МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада в среду, передает корреспондент РИА Новости.

Шесть груженых снегом машин проехали по Зубовскому бульвару в центре столицы. Также последствия непогоды ликвидируют с помощью специализированной снегоуборочной техники. Так, в районе районе станции метро "Таганская" работают два трактора, а на протяжении Волгоградского проспекта встречаются грейдеры и самосвалы.

В свою очередь на юго-востоке столицы на Люблинской улице в районе станции МЦД "Печатники" на обочине ожидают шесть самосвалов со снегом. Также работают тракторы и другая снегоуборочная техника.