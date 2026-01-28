https://ria.ru/20260128/moskva-2070877322.html
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада - РИА Новости, 28.01.2026
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада
28.01.2026
москва
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада
Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада в среду
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Грузовики вывозят снег из центра Москвы после сильного снегопада в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Шесть груженых снегом машин проехали по Зубовскому бульвару в центре столицы. Также последствия непогоды ликвидируют с помощью специализированной снегоуборочной техники. Так, в районе районе станции метро "Таганская" работают два трактора, а на протяжении Волгоградского проспекта встречаются грейдеры и самосвалы.
В свою очередь на юго-востоке столицы на Люблинской улице в районе станции МЦД "Печатники" на обочине ожидают шесть самосвалов со снегом. Также работают тракторы и другая снегоуборочная техника.
Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что многотысячный коллектив городских служб столицы работает в усиленном режиме из-за снегопада. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и в четверг.