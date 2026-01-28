Москвичам рассказали об аномально холодной погоде в конце января

"По прогнозам синоптиков, с 30 января и до 3 февраля в столице ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 25 градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.