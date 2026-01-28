https://ria.ru/20260128/moskva-2070855505.html
Москвичам рассказали об аномально холодной погоде в конце января
Москвичам рассказали об аномально холодной погоде в конце января - РИА Новости, 28.01.2026
Москвичам рассказали об аномально холодной погоде в конце января
Аномально холодная погода ожидается в Москве с 30 января до 3 февраля, ночью температура может опускаться до минус 25 градусов, сообщили в столичном комплексе... РИА Новости, 28.01.2026
Москвичам рассказали об аномально холодной погоде в конце января
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Аномально холодная погода ожидается в Москве с 30 января до 3 февраля, ночью температура может опускаться до минус 25 градусов, сообщили
в столичном комплексе городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 30 января и до 3 февраля в столице ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 25 градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Как отмечается в сообщении, городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения на основе краткосрочного прогноза погоды.