19:35 28.01.2026
Все аэропорты московского региона работают штатно
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях снегопада в Москве, отмен рейсов на вылет и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщили в Росавиации.
"В условиях продолжающегося вторые сутки аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно. На вылет с начала суток отмененных рейсов нет, задержан на срок более двух часов, по данным на 18:00 мск, один рейс. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В аэропорту Краснодара сняли ограничения
Вчера, 11:37
 
Москва
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Новый год
Происшествия
 
 
