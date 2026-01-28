https://ria.ru/20260128/moskva-2070850163.html
Все аэропорты московского региона работают штатно
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях снегопада в Москве, отмен рейсов на вылет и уходов самолетов на запасные аэродромы не было, сообщили в Росавиации.
"В условиях продолжающегося вторые сутки аномального снегопада все воздушные гавани московского региона работают штатно. На вылет с начала суток отмененных рейсов нет, задержан на срок более двух часов, по данным на 18:00 мск, один рейс. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.