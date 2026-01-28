В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте

Как сообщается, тревожный сигнал поступил из больницы на 11-й Парковой улице. Прибывшие росгвардейцы обнаружили молодого человека, пытавшегося пройти через турникет.

"В ходе общения с правоохранителями курьер признался, что имеет при себе наркотики. В присутствии понятых у 22-летнего уроженца Тверской области был изъят дезодорант, содержащий в себе пакетик с неизвестным веществом", - говорится в канале главка на платформе Max.