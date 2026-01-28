https://ria.ru/20260128/moskva-2070838500.html
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте
2026-01-28T18:25:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Мужчина пытался пронести в больницу на востоке Москвы наркотики в дезодоранте
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Мужчина пытался пронести наркотики в дезодоранте в больницу на востоке Москвы, он задержан и доставлен в полицию, сообщили
в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Как сообщается, тревожный сигнал поступил из больницы на 11-й Парковой улице. Прибывшие росгвардейцы обнаружили молодого человека, пытавшегося пройти через турникет.
"В ходе общения с правоохранителями курьер признался, что имеет при себе наркотики. В присутствии понятых у 22-летнего уроженца Тверской области был изъят дезодорант, содержащий в себе пакетик с неизвестным веществом", - говорится в канале главка на платформе Max.
На видео, опубликованном в канале главка на платформе Max, курьер рассказал, что принес наркотики клиенту.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза подтвердила, что изъятым веществом является гашиш в размере 4,4 грамма.