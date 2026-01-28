Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте
18:25 28.01.2026
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте - РИА Новости, 28.01.2026
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте
Мужчина пытался пронести наркотики в дезодоранте в больницу на востоке Москвы, он задержан и доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T18:25:00+03:00
2026-01-28T18:25:00+03:00
Новости
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве мужчина пытался пронести в больницу наркотики в дезодоранте

Мужчина пытался пронести в больницу на востоке Москвы наркотики в дезодоранте

© РИА Новости / Илья Наймушин
Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчина пытался пронести наркотики в дезодоранте в больницу на востоке Москвы, он задержан и доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Как сообщается, тревожный сигнал поступил из больницы на 11-й Парковой улице. Прибывшие росгвардейцы обнаружили молодого человека, пытавшегося пройти через турникет.
"В ходе общения с правоохранителями курьер признался, что имеет при себе наркотики. В присутствии понятых у 22-летнего уроженца Тверской области был изъят дезодорант, содержащий в себе пакетик с неизвестным веществом", - говорится в канале главка на платформе Max.
На видео, опубликованном в канале главка на платформе Max, курьер рассказал, что принес наркотики клиенту.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза подтвердила, что изъятым веществом является гашиш в размере 4,4 грамма.
