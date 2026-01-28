Пробки вечером в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пробки вечером в среду в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Движение закрыто на Тверской улице. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на северо-западе, юго-востоке и востоке.