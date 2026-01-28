Пробки вечером в Москве достигли девяти баллов

https://ria.ru/20260128/moskva-2070831969.html
Пробки вечером в среду в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 28.01.2026
Пробки вечером в среду в Москве достигли 9 баллов