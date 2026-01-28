Рейтинг@Mail.ru
Пробки вечером в Москве достигли девяти баллов
18:00 28.01.2026
Пробки вечером в Москве достигли девяти баллов
Пробки вечером в среду в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пробки вечером в среду в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка, Валовая, в также на Пречистенской, Кремлевской набережных и Большом Каменном мосту.
Движение закрыто на Тверской улице. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на северо-западе, юго-востоке и востоке.
27 января, 16:33
Пробка в районе ДТП во Владимирской области растянулась на четыре километра
27 января, 16:33
 
