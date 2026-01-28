В Москве активно ведутся работы по вывозу снега

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по роторной переброске и вывозу валов снега с улично-дорожной сети, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем мероприятия по ликвидации последствий сильного снегопада. Улично-дорожная сеть непрерывно расчищается от снега, повсеместно организованы мероприятия по вывозу сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега проводятся и на дворовых территориях. Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем, очистка города от снега ведется круглосуточно", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно. Менее интенсивные осадки сохранятся до конца недели. Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы.

"Все городские службы работают в усиленном режиме, организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Более 50 стационарных снегосплавных пунктов работают в усиленном режиме", - добавил он.

По его словам, после снижения интенсивности снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

"Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - уточнил Бирюков.