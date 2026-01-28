В Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в Москве в 2026 году, Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва уверенно входит в топ-3 наиболее освещённых мегаполисов планеты. При этом благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления электропотребление городского освещения практически не растёт… В этом году планируется прирост больше 26 тысяч приборов наружного освещения — прежде всего, во дворах, на детских и спортивных площадках. Архитектурно-художественной подсветкой оснастят 139 объектов, а на улицах появится ещё 2,4 тысячи домовых и 1 тысяча отдельно стоящих указателей", - написал Собянин в мессенджере Max.

Мэр отметил, что в прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила порядка 100 объектов. В их числе фасады школ, реконструированных в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, новая "Царская набережная" в музее-заповеднике "Коломенское" и Театр имени Пушкина.