В Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения

Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:14 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/moskva-2070796927.html
Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
© АО "Объединенная энергетическая компания"Ремонт фонаря в Москве
© АО "Объединенная энергетическая компания"
Ремонт фонаря в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва уверенно входит в топ-3 наиболее освещённых мегаполисов планеты. При этом благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления электропотребление городского освещения практически не растёт… В этом году планируется прирост больше 26 тысяч приборов наружного освещения — прежде всего, во дворах, на детских и спортивных площадках. Архитектурно-художественной подсветкой оснастят 139 объектов, а на улицах появится ещё 2,4 тысячи домовых и 1 тысяча отдельно стоящих указателей", - написал Собянин в мессенджере Max.
Мэр отметил, что в прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила порядка 100 объектов. В их числе фасады школ, реконструированных в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, новая "Царская набережная" в музее-заповеднике "Коломенское" и Театр имени Пушкина.
"В Москве также создаётся единая система пешеходной навигации, в рамках которой в городе уже установлено 108,1 тысячи домовых и 16,2 тысячи отдельно стоящих указателей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. На некоторых из них есть QR-коды, с помощью которых можно узнать о выдающихся жителях столицы", - добавил он.
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Бирюков: освещение и подсветку в Москве перевели на летний режим работы
18 марта 2025, 09:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
