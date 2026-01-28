https://ria.ru/20260128/moskva-2070796927.html
В Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения
В Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения - РИА Новости, 28.01.2026
В Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения
Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:14:00+03:00
2026-01-28T16:14:00+03:00
2026-01-28T16:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
москва
2026
Новости
ru-RU
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В Москве установят более 26 тысяч приборов наружного освещения
Собянин: в Москве в 2026 году установят 26 тысяч приборов наружного освещения
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в Москве в 2026 году, сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва уверенно входит в топ-3 наиболее освещённых мегаполисов планеты. При этом благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления электропотребление городского освещения практически не растёт… В этом году планируется прирост больше 26 тысяч приборов наружного освещения — прежде всего, во дворах, на детских и спортивных площадках. Архитектурно-художественной подсветкой оснастят 139 объектов, а на улицах появится ещё 2,4 тысячи домовых и 1 тысяча отдельно стоящих указателей", - написал Собянин в мессенджере Max.
Мэр отметил, что в прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила порядка 100 объектов. В их числе фасады школ, реконструированных в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, новая "Царская набережная" в музее-заповеднике "Коломенское" и Театр имени Пушкина.
"В Москве также создаётся единая система пешеходной навигации, в рамках которой в городе уже установлено 108,1 тысячи домовых и 16,2 тысячи отдельно стоящих указателей. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. На некоторых из них есть QR-коды, с помощью которых можно узнать о выдающихся жителях столицы", - добавил он.