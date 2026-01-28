Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжаются работы по уборке снега
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:11 28.01.2026
В Москве продолжаются работы по уборке снега
В Москве продолжаются работы по уборке снега
Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к транспортной инфраструктуре города
2026
В Москве продолжаются работы по уборке снега

Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно

Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к транспортной инфраструктуре города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно, менее интенсивные осадки сохранятся до конца недели. Приступили к очередному сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. Цикл повторяем по мере выпадения осадков. Повсеместно организованы работы по уборке снега. Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся мероприятия по очистке от снега дворовых территорий, выполняются погрузка и вывоз сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов, для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - подчеркивается в сообщении.
