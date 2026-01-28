В Москве продолжаются работы по уборке снега

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к транспортной инфраструктуре города, Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к транспортной инфраструктуре города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно, менее интенсивные осадки сохранятся до конца недели. Приступили к очередному сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. Цикл повторяем по мере выпадения осадков. Повсеместно организованы работы по уборке снега. Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся мероприятия по очистке от снега дворовых территорий, выполняются погрузка и вывоз сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов, для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.