https://ria.ru/20260128/moskva-2070795915.html
В Москве продолжаются работы по уборке снега
В Москве продолжаются работы по уборке снега - РИА Новости, 28.01.2026
В Москве продолжаются работы по уборке снега
Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к транспортной инфраструктуре города, сообщается в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:11:00+03:00
2026-01-28T16:11:00+03:00
2026-01-28T16:11:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070752602_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_e3f5ab49ad40dc119aa064b0bd2a7c6a.jpg
https://ria.ru/20260128/avto-2070672214.html
москва
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070752602_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3e9c117720f00260d5954d91e101ce1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве продолжаются работы по уборке снега
Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Работы по уборке снега в Москве продолжаются повсеместно, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к транспортной инфраструктуре города, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно, менее интенсивные осадки сохранятся до конца недели. Приступили к очередному сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. Цикл повторяем по мере выпадения осадков. Повсеместно организованы работы по уборке снега. Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся мероприятия по очистке от снега дворовых территорий, выполняются погрузка и вывоз сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов, для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - подчеркивается в сообщении.