В Москве обновят около 25 миллионов квадратных метров асфальта - РИА Новости, 28.01.2026
16:08 28.01.2026 (обновлено: 16:09 28.01.2026)
В Москве обновят около 25 миллионов квадратных метров асфальта
В Москве обновят около 25 миллионов квадратных метров асфальта
2026
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве обновят около 25 миллионов квадратных метров асфальта

Около 25 миллионов квадратных метров асфальта обновят в Москве в 2026 году

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по ремонту дорожного покрытия в Москве
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по ремонту дорожного покрытия в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Около 25 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 61 километр металлических барьерных ограждений будут обновлены в Москве в 2026 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Двадцать пять миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 61 километр металлических барьерных ограждений обновим в этом году. Задачи комплекса городского хозяйства на 2026 год утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Одна из них - повышение безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году в Москве отремонтировали 27 миллионов квадратных метров дорожного полотна.
"С 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений. Устаревшие конструкции заменяют новые мощные барьеры, они поглощают кинетическую энергию удара при столкновении и препятствуют выезду транспортных средств на встречную полосу движения. В 2025 году установили и отремонтировали 186 километров металлических барьерных ограждений", - подчеркивается в сообщении.
Напоминается, что в результате комплексного подхода по повышению безопасных условий количество дорожно-транспортных происшествий с выездом на полосу встречного движения уменьшилось почти в три раза - с 315 в 2015 году до 113 в 2025 году.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Коммунальщики рассказали, почему Москве не страшны снегопады
9 января, 03:00
 
