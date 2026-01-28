https://ria.ru/20260128/moskva-2070795348.html
В Москве обновят около 25 миллионов квадратных метров асфальта
2026-01-28T16:08:00+03:00
2026-01-28T16:08:00+03:00
2026-01-28T16:09:00+03:00
москва
сергей собянин
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Около 25 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 61 километр металлических барьерных ограждений будут обновлены в Москве в 2026 году, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Двадцать пять миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 61 километр металлических барьерных ограждений обновим в этом году. Задачи комплекса городского хозяйства на 2026 год утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Одна из них - повышение безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2025 году в Москве отремонтировали 27 миллионов квадратных метров дорожного полотна.
"С 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений. Устаревшие конструкции заменяют новые мощные барьеры, они поглощают кинетическую энергию удара при столкновении и препятствуют выезду транспортных средств на встречную полосу движения. В 2025 году установили и отремонтировали 186 километров металлических барьерных ограждений", - подчеркивается в сообщении.
Напоминается, что в результате комплексного подхода по повышению безопасных условий количество дорожно-транспортных происшествий с выездом на полосу встречного движения уменьшилось почти в три раза - с 315 в 2015 году до 113 в 2025 году.