Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады - РИА Новости, 28.01.2026
15:37 28.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады
Окончание снегопада в Москве ожидается с 12 до 15 часов четверга, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 28.01.2026
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Окончание снегопада в Москве ожидается с 12 до 15 часов четверга, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Вы знаете, он (снегопад - ред.) будет постепенно, все-таки, умерять свою силу. И уже в ночь он будет умеренный, если еще до вечера может быть местами сильный, то в ночь уже умеренный. И завтра днем слабый, и окончание этого снегопада ожидается в районе от 12 до 15 часов завтрашнего дня. То есть уже ближе к вечеру завтра начинается погода, которая позволяет убирать выпавший снег", - сказал Шувалов.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад
