В Москве ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов
12:31 28.01.2026
В Москве ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов
В Москве ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов
Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для электронных испарителей с никотином в Москве, 13 фигурантов задержаны, сообщила... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
россия
москва
ирина волк
россия
москва
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов

В Новофедоровском ликвидировали подпольный цех по созданию жидкости для вейпов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для электронных испарителей с никотином в Москве, 13 фигурантов задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Производство располагалось в поселении Новофедоровском. Полицейские изъяли более 16 тысяч готовых к продаже флаконов без необходимой маркировки, а также различное оборудование, стеклянную тару и рулоны с этикетками.
"Мои коллеги пресекли незаконное производство жидкости для электронных испарителей, содержащей никотин. Подпольный цех ликвидирован. Предполагаемый организатор противоправной деятельности и 12 его сообщников задержаны", - написала она в Telegram-канале.
Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Всем фигурантам предъявлено обвинение, двух отправили под домашний арест, остальных заключили под стражу.
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
ПроисшествияРоссияМоскваИрина Волк
 
 
