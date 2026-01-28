В Москве ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для вейпов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству жидкости для электронных испарителей с никотином в Москве, 13 фигурантов задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Производство располагалось в поселении Новофедоровском. Полицейские изъяли более 16 тысяч готовых к продаже флаконов без необходимой маркировки, а также различное оборудование, стеклянную тару и рулоны с этикетками.
"Мои коллеги пресекли незаконное производство жидкости для электронных испарителей, содержащей никотин. Подпольный цех ликвидирован. Предполагаемый организатор противоправной деятельности и 12 его сообщников задержаны", - написала она в Telegram-канале.
Следователи возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Всем фигурантам предъявлено обвинение, двух отправили под домашний арест, остальных заключили под стражу.
