Более 200 газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве за 15 лет - РИА Новости, 28.01.2026
09:34 28.01.2026
Более 200 газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве за 15 лет
Более 200 газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве за 15 лет - РИА Новости, 28.01.2026
Более 200 газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве за 15 лет
Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали за 15 лет более 200 газорегуляторных пунктов (ГРП), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:34:00+03:00
2026-01-28T09:34:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
россия
москва
россия
2026
москва, петр бирюков, мосгаз, россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Россия

Более 200 газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве за 15 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали за 15 лет более 200 газорегуляторных пунктов (ГРП), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. За последние 15 лет в рамках программы по обновлению и технологическому развитию газовой инфраструктуры провели модернизацию 202 газорегуляторных пунктов", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что обновляют как стандартные ГРП, так и крупные системообразующие объекты. Из 202 прошедших модернизацию пунктов 7 являются опорными для всей городской сети - их стабильная работа критически важна для обеспечения газом объектов социальной инфраструктуры, промышленности и жилого сектора.
"Большая часть модернизированных пунктов прошла комплексное техническое перевооружение - установлено современное газораспределительное оборудование, произведенное на собственных мощностях столичного газового хозяйства. Это оборудование отличается повышенной надежностью и низким уровнем шума. Кроме того, внедрены новые автоматизированные системы регулирования, обновлена предохранительная арматура. Для объектов большой мощности выполнены работы по повышению производительности и устойчивости к пиковым нагрузкам", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгазРоссия
 
 
