Более 200 газорегуляторных пунктов модернизировали в Москве за 15 лет

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали за 15 лет более 200 газорегуляторных пунктов (ГРП), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. За последние 15 лет в рамках программы по обновлению и технологическому развитию газовой инфраструктуры провели модернизацию 202 газорегуляторных пунктов", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что обновляют как стандартные ГРП, так и крупные системообразующие объекты. Из 202 прошедших модернизацию пунктов 7 являются опорными для всей городской сети - их стабильная работа критически важна для обеспечения газом объектов социальной инфраструктуры, промышленности и жилого сектора.

"Большая часть модернизированных пунктов прошла комплексное техническое перевооружение - установлено современное газораспределительное оборудование, произведенное на собственных мощностях столичного газового хозяйства. Это оборудование отличается повышенной надежностью и низким уровнем шума. Кроме того, внедрены новые автоматизированные системы регулирования, обновлена предохранительная арматура. Для объектов большой мощности выполнены работы по повышению производительности и устойчивости к пиковым нагрузкам", - добавил он.