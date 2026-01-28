Рейтинг@Mail.ru
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику
06:01 28.01.2026 (обновлено: 07:50 28.01.2026)
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в Москве получил 45 протоколов на мужчину за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной в России символики, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что с конца декабря в отношении москвича в суд поступило 45 протоколов по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской или экстремистской символики, по 42 из них уже назначено административное наказание, даты рассмотрения еще трех пока нет.
По словам собеседника агентства, знакомого с ходом рассмотрения дел, предусмотренный статьей арест мужчине не назначали, а штрафы - да. Их размер, как следует из санкции статьи, составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей за каждый проступок.
В одном из постановлений указано, что мужчина на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил изображения свастики, руководителя нацистской партии и ее эмблему. Правонарушение выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по городу Москве. Фигурант протокола в суде не присутствовал, заключается в материалах.
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Уголовное дело на сына "крабового короля" поступило в суд Владивостока
