https://ria.ru/20260128/moskva-2070683663.html
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику - РИА Новости, 28.01.2026
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику
Суд в Москве получил 45 протоколов на мужчину за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной в России символики, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T06:01:00+03:00
2026-01-28T06:01:00+03:00
2026-01-28T07:50:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2aa9230c521c334da05cb43e7face887.jpg
https://ria.ru/20260128/delo-2070682319.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_373d4f2fcdeba88e2faa7e88712cb2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику
РИА Новости: На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд в Москве получил 45 протоколов на мужчину за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной в России символики, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что с конца декабря в отношении москвича в суд поступило 45 протоколов по статье КоАП о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской или экстремистской символики, по 42 из них уже назначено административное наказание, даты рассмотрения еще трех пока нет.
По словам собеседника агентства, знакомого с ходом рассмотрения дел, предусмотренный статьей арест мужчине не назначали, а штрафы - да. Их размер, как следует из санкции статьи, составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей за каждый проступок.
В одном из постановлений указано, что мужчина на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил изображения свастики, руководителя нацистской партии и ее эмблему. Правонарушение выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России
по городу Москве
. Фигурант протокола в суде не присутствовал, заключается в материалах.